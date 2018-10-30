2018-10-30T20:04:13+03:00
Происшествия

В Томске супругов заподозрили в производстве синтетических наркотиков

Они задержаны
Елена Чечнева
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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области пресекли сбыт "синтетики" в регионе.Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области пресекли сбыт "синтетики" в регионе.Фото: из открытых источников
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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области пресекли сбыт "синтетики" в регионе. Такую информацию разместила пресс-служба ведомства.

Полицейские подозревают в преступлении семейную пару. Мужчину 1984 года рождения уже судили за общеуголовные преступления, у женщины 1991 года рождения судимостей нет. После досмотра у подозреваемых обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства общей массой более 10 грамм.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной части статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы, - уточнили в пресс-службе МВД России по Томской области.

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