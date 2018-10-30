Томские врачи использовали новую технологию для лечения инсульта
Сосудистые хирурги Томской областной клинической больницы впервые в регионе применили новую технологию лечения и вторичной профилактики инсульта – эверсионную тромбэндартерэктомию, сообщает telegram-канал "Область здоровья".
Операция длится при такой технологии чуть более получаса. На данный момент в регионе было проведено два таких вмешательства. Врачи устанавливали патологические изменения по результатам УЗИ-аппаратуры. Далее экстренно выполнялись открытые операции на сонной артерии. Оба раза на операционном столе оказались мужчины, в возрасте 50 и 58 лет. Операции прошли успешно. Пациенты выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии.
- Эта методика проведения операции позволяет с большим успехом восстановить нормальный кровоток по сосудам, - отметил заведующий отделением сосудистой хирургии, врач высшей категории Александр Дворянинов.