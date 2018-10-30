2018-10-30T11:33:02+03:00
Здоровье

Томские врачи использовали новую технологию для лечения инсульта

Операция продлилась не более получаса
Елена Чечнева
Поделиться:
Сосудистые хирурги Томской областной клинической больницы впервые в регионе применили новую технологиюСосудистые хирурги Томской областной клинической больницы впервые в регионе применили новую технологиюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сосудистые хирурги Томской областной клинической больницы впервые в регионе применили новую технологию лечения и вторичной профилактики инсульта – эверсионную тромбэндартерэктомию, сообщает telegram-канал "Область здоровья".

Операция длится при такой технологии чуть более получаса. На данный момент в регионе было проведено два таких вмешательства. Врачи устанавливали патологические изменения по результатам УЗИ-аппаратуры. Далее экстренно выполнялись открытые операции на сонной артерии. Оба раза на операционном столе оказались мужчины, в возрасте 50 и 58 лет. Операции прошли успешно. Пациенты выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии.

- Эта методика проведения операции позволяет с большим успехом восстановить нормальный кровоток по сосудам, - отметил заведующий отделением сосудистой хирургии, врач высшей категории Александр Дворянинов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штормовое предупреждение объявили на 8 ноября в Томской области
На томских полигонах принимать снег будут круглосуточно
В одном из районов Томска 13 женщин задержали за занятие проституцией
Томское охранное агентство оштрафовали за дискриминацию соискателей при приеме на работу
Чиновники проверили очистку крыш на жилых домах в Томске
Томские приставы опечатали башенный кран с истекшим сроком службы
Иномарка сбила подростка в Томской области
В центре Томска перекроют автомобильное движение
Пять рейсов не могут вовремя вылететь из Томска из-за погодных условий
Бывшего доцента будут судить за взятки от студентов в Томске
Ребенку с инфекционной эпилепсией требуется помощь томичей
В Томске на выходных получили травмы около ста человек
В Томске установили знаки, запрещающие выход на лед