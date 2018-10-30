2018-10-30T08:45:52+03:00
Происшествия

Томича будут судить за аварию с пенсионеркой-инвалидом

В ДТП она сломала обе руки
Елена Чечнева
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В ДТП она сломала обе рукиВ ДТП она сломала обе рукиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело 50-летнего томича. Его обвиняют по статье "нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Мужчину уже привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

По версии следствия, рано утром 28 мая этого года подсудимый в деревне Лоскутово выезжал задним ходом. Он не убедился в безопасности своего маневра и сбил пенсионерку – инвалида по слуху, причинив ей множественные переломы обеих рук.

Свою вину в содеянном обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Томска.

Ранее сообщалось, что в Томске водитель сбил старушку, отвез ее в больницу, а затем скрылся. Его личность и автомобиль полицейские пока не установили.

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