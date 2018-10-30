В Томске водитель сбил старушку, отвез ее в больницу, а затем уехал

30 Окт. 07:35 2018-10-30T07:36:21+03:00

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Инцидент произошел 29 октября около 11.00 утра. На перекрестке улиц Кирова и Красноармейская водитель при повороте направо сбил пешехода. Автомобиль и личность водителя установить не удалось.

- По предварительной информации, 68-летняя женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - отмечают в пресс-службе МВД России по Томской области.

На место происшествия ГИБДД и скорой помощи не вызывали. Водитель самостоятельно доставил пострадавшую в медицинское учреждение, а затем скрылся.

Ранее сообщалось, что автобус сбил пешехода на улице Нахимова. По предварительным данным, пенсионерка 78-ми лет переходила дорогу в неположенном месте. Женщина погибла сразу.

Добавим, что на днях двое женщин в Томске попали под машину прямо на светофоре.

ДТП произошло вечером 22 октября. Около 21.15 двое женщин переходили дорогу на пересечении улиц Красноармейской и Никитина.