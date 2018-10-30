2018-10-30T07:16:55+03:00
Общество

Работникам томского завода-банкрота выплатят более 12 миллионов рублей долгов по зарплате

Средства на это поступили приставам после продажи имущества завода
Елена Чечнева
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Средства на это поступили приставам после продажи имущества заводаСредства на это поступили приставам после продажи имущества заводаФото: Олег ЗОЛОТО
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На днях на счет межрайонного отдела судебных приставов поступили денежные средства, вырученные от реализации имущества завода. Их хватит на то, чтобы погасить 12,1 миллионов рублей долгов по зарплате, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Всего долг предприятия составлял более 13 миллионов рублей. Помимо непосредственно зарплаты туда входили страховые взносы, налоги, госпошлина, а также долги в пользу юридических лиц.

Как объяснили нам в пресс-службе регионального УФССП, речь идет о текущей задолженности - той, что наступила после процедуры банкротства завода. Долги, которые были до нее, передали конкурсному управляющему.

Согласно ст. 96 закона «Об исполнительном производстве», приставы работают только с одним (основным) счетом предприятия. С имуществом работает конкурсный управляющий. Но средства, вырученные им в результате реализации арестованного , поступают на основной счет.

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