Работникам томского завода-банкрота выплатят более 12 миллионов рублей долгов по зарплате
На днях на счет межрайонного отдела судебных приставов поступили денежные средства, вырученные от реализации имущества завода. Их хватит на то, чтобы погасить 12,1 миллионов рублей долгов по зарплате, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.
Всего долг предприятия составлял более 13 миллионов рублей. Помимо непосредственно зарплаты туда входили страховые взносы, налоги, госпошлина, а также долги в пользу юридических лиц.
Как объяснили нам в пресс-службе регионального УФССП, речь идет о текущей задолженности - той, что наступила после процедуры банкротства завода. Долги, которые были до нее, передали конкурсному управляющему.
Согласно ст. 96 закона «Об исполнительном производстве», приставы работают только с одним (основным) счетом предприятия. С имуществом работает конкурсный управляющий. Но средства, вырученные им в результате реализации арестованного , поступают на основной счет.