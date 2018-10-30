2018-10-30T06:04:33+03:00
Происшествия

Томич врезался в столб на чужой машине, которую сам отремонтировал

На него завели уголовное дело
Елена Чечнева
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обвиняемый сел за руль автомобиля «Toyota RAV-4», который перед этим отремонтировал.обвиняемый сел за руль автомобиля «Toyota RAV-4», который перед этим отремонтировал.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Прокуратура Ленинского района Томска утвердила обвинительное заключение на 29-летнего томича, сообщает пресс-служба ведомства. Его обвиняют по статье "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)".

По версии дознания, в сентябре этого года обвиняемый сел за руль автомобиля «Toyota RAV-4», который перед этим отремонтировал. Будучи пьяным, мужчина завел машину и поехал по городу. В один момент он уснул за рулем и врезался в фонарный столб. Автомобиль серьезно повредился.

- Обвиняемый полностью признал свою вину и пообещал собственнику оплатить ремонт автомобиля, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Томска.

Ранее сообщалось, что северчанина осудили за поджог автомобиля из ревности.

Как установили правоохранители, в ночь с 7 на 8 июня этого года, подсудимый оказался у дома бывшей девушки. Там он увидел автомобиль такси, на котором работал ее новый сожитель. Из ревности мужчина нашел в мусорном баке во дворе мелкие доски, сложил их под правое заднее колесо автомобиля и поджег.

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