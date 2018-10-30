Томское УФАС включило в черный список одно из частных охранных агентств

30 Окт. 04:36 2018-10-30T05:20:20+03:00

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Комиссия Томского УФАС включила сведения об одном из частных охранных агентств в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Основанием для такого решения стало обращение Томской областной клинической больницы.

По словам медиков, агентство выиграло электронный аукцион на охрану объектов ОГАУЗ «ТОКБ» и прилегающей к ним территории. Однако в установленный срок охранное предприятие проект договора не подписало.

- ЧОП направило заказчику письмо, где указывается, что у предприятия фактически отсутствуют собственные мобильные силы из состава групп быстрого реагирования, а, следовательно, ЧОП не соответствует требованиям заказчика, - говорится в сообщении антимонопольщиков.

Такие действия и послужили основанием для включения предприятия в реестр недобросовестных поставщиков.

Добавим, что согласно ч.2 ст.5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.