2018-10-30T05:20:20+03:00
Общество

Томское УФАС включило в черный список одно из частных охранных агентств

Жалобу на него составила областная клиническая больница
Елена Чечнева
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жалобу на него составила областная клиническая больницаЖалобу на него составила областная клиническая больницаФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Комиссия Томского УФАС включила сведения об одном из частных охранных агентств в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Основанием для такого решения стало обращение Томской областной клинической больницы.

По словам медиков, агентство выиграло электронный аукцион на охрану объектов ОГАУЗ «ТОКБ» и прилегающей к ним территории. Однако в установленный срок охранное предприятие проект договора не подписало.

- ЧОП направило заказчику письмо, где указывается, что у предприятия фактически отсутствуют собственные мобильные силы из состава групп быстрого реагирования, а, следовательно, ЧОП не соответствует требованиям заказчика, - говорится в сообщении антимонопольщиков.

Такие действия и послужили основанием для включения предприятия в реестр недобросовестных поставщиков.

Добавим, что согласно ч.2 ст.5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Томской области задержали с порохом на вокзале областного центра
Штормовое предупреждение объявили на 8 ноября в Томской области
На томских полигонах принимать снег будут круглосуточно
В одном из районов Томска 13 женщин задержали за занятие проституцией
Томское охранное агентство оштрафовали за дискриминацию соискателей при приеме на работу
Чиновники проверили очистку крыш на жилых домах в Томске
Томские приставы опечатали башенный кран с истекшим сроком службы
Иномарка сбила подростка в Томской области
В центре Томска перекроют автомобильное движение
Пять рейсов не могут вовремя вылететь из Томска из-за погодных условий
Бывшего доцента будут судить за взятки от студентов в Томске
Ребенку с инфекционной эпилепсией требуется помощь томичей
В Томске на выходных получили травмы около ста человек
В Томске установили знаки, запрещающие выход на лед