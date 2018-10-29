Томские врачи прооперировали женщину с редким генетическим заболеванием

29 Окт. 17:26 2018-10-29T17:31:09+03:00

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В гинекологической клинике СибГМУ успешно прооперировали женщину сразу с несколькими редкими заболеваниями, сообщает пресс-служба вуза. Жительница одного из районов Томской области обратилась в клиники СибГМУ с жалобами на интенсивные боли. Специалисты диагностировали у нее две больших опухоли. Это были миомы двух редких локализаций – шеечной и забрюшинной. Кроме того, пациентка последние 12 лет страдает от редкого генетического заболевания Рандю-Ослера-Вебера. Суть его заключается в аномальном растяжении и истончении капиллярных стенок, что приводит к образованию множественных сосудистых «звездочек». Заболевание опасно тем, что в любой момент у пациента могут начаться кровотечения при любом вмешательстве, начиная с лечения зуба.

- Мы были полностью готовы к возможным осложнениям в виде кровотечений, как во время операции, так и в постоперационный период. Операция была очень сложной, длилась 80 минут, но прошла успешно. Пациентка была выписана на 8 сутки. Реабилитационный период тоже прошел успешно, пациентка чувствует себя хорошо», - рассказал врач-гинеколог Гинекологической клиники СибГМУ, к.м.н., врач высшей категории Сергей Невоструев.