2018-10-29T11:01:41+03:00
Общество

В Томской области отмечают день вневедомственной охраны

На сегодня в их ведении находятся 3740 объектов
Елена Чечнева
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На сегодня в их ведении находятся 3740 объектов. Фото: пресс-служба управления Росгвардии Томской областиНа сегодня в их ведении находятся 3740 объектов. Фото: пресс-служба управления Росгвардии Томской областиФото: из открытых источников
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Вневедомственная охрана Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации отмечает 66-летие со дня образования

29 октября 1952 года считается днем образования службы вневедомственной охраны. На сегодняшний день она - самое многочисленное подразделение Росгвардии, выполняющее важнейшие задачи по охране объектов, квартир и мест хранения имущества и участию в охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан.

Имея за плечами многолетнюю историю, вневедомственная охрана продолжает своё развитие.

- Становится всё более востребованной охранная система «Мобильный телохранитель», кнопками тревожной сигнализации оснащены десятки автомобилей скорой медицинской помощи, появилась возможность защиты транспортных средств от угона и оповещения о срабатывании сигнализации, - отмечают в пресс-службе регионального ведомства.

Поздравляя личный состав и ветеранов с профессиональным праздником, начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии Томской области Руслан Постников подчеркнул, что эта служба является почётной и ответственной, служебный долг требует от ее представителей правдивости, открытости, высоких моральных принципов.

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