2018-10-29T08:57:37+03:00
Общество

Роспотребнадзор нашел в Томске некачественную шаурму

Проверку провели по обращению потребителя
Елена Чечнева
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Проверку провели по обращению потребителяПроверку провели по обращению потребителяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Управление Роспотребнадзора по Томской области провело административное расследование на одном из предприятий общественного питания, реализующем шаурму. Основанием стало обращение потребителя на неудовлетворительное качество продукта.

Шаурму исследовали в лаборатории. Специалисты выявили нарушения по микробиологическим показателям.

По результатам проверки на индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ "Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов".

Также на рассмотрении ведомства находится еще одно обращение на качество шаурмы в предприятии общественного питания.

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