Спасатели нашли тело женщины на пожаре в Томском районе

29 Окт. 08:33 2018-10-29T08:35:57+03:00

Она погибла во время возгорания в садовом доме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Она погибла во время возгорания в садовом доме

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Трагедия произошла в селе Богашево Томского района. В садовом некоммерческом товариществе "Трамвайщик" загорелся брусовой дачный дом. Звонок на пульт дежурного зарегистрирован в 4.15 в воскресенье, 28 октября.

В итоге сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи, а также сгорела дощатая веранда. Общая площадь пожара составила 85 квадратных метров.

- Причина пожара устанавливается, - отмечают в пресс-службе МЧС России по Томской области.

Ликвидировать возгорание удалось в 6.55. Для тушения привлекались 8 человек и 2 единицы техники.

Кроме того, как сообщает пресс-служба ведомства, на пожаре спасатели обнаружили труп 66-летней женщины.

Ранее сообщалось, что пожарные вытащили мужчину с 3 этажа в Октябрьском районе Томска. Возгорание произошло в однокомнатной квартире 10-этажного панельного дома на улице Айвазовского.