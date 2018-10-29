2018-10-29T09:55:44+03:00
Звезды

В Томске за 4 часа прочитают имена жертв политических репрессий, убитых в регионе

В сквере Памяти пройдет акция "Возвращение имен"
Елена Чечнева
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Заключенные Томасинлага. Асино, 1951 Фото: музей НКВДЗаключенные Томасинлага. Асино, 1951 Фото: музей НКВДФото: из открытых источников
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Рядом с музеем «Следственная тюрьма НКВД» 30 октября с 16:00 до 20:00 пройдут акции «Молитва памяти» и «Возвращение имен». Последняя проходит в областном центре третий год. Она заключается в том, что в течение четырех часов активисты читают список с именами и фамилиями жертв политических репрессий на Томской земле.

В это время также возложат цветы к памятникам в сквере Памяти, зажгут поминальные свечи, верующие и священники разных конфессий прочитают молитвы за упокой невинно убиенных

В этот день мемориальный музей истории политических репрессий «Следственная тюрьма НКВД» будет бесплатно открыт для посетителей с 12:00 до 20:00. Гости смогут познакомиться с постоянной экспозицией, а также тематическими выставками «Большой террор. Доцент Голашевский – один из тысяч…» и «Комсомол 30-х. Поколение расстрелянных и стрелявших».

В 18:00 в музее покажут документальный фильм «Яр», посвященный событиям 1979 года- размыву захоронения расстрелянных в 1930-е годы в городе Колпашево.

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