Волонтеры ищут парня, пропавшего в Томском районе
Сергею Нохрину 20 лет
Сергей Нохрин ушел из дома 21 октябряФото: СОЦСЕТИ
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Добровольцы томского отряда "Лиза Алерт" разыскивают Сергея Нохрина. Житель села Петухово Томского района ушел из дома 21 октября в неизвестном направлении, и до сих пор о нем никаких вестей.
У Сергея есть особая примета - один глаз у него закрыт. Рост парня 160-165 сантиметров, глаза голубые, волосы темно-русые, бритый наголо.
Был одет в зеленую куртку-энцефалитку, синие спортивные штаны и темные кроссовки.
Для поисков Сергея нужны добровольцы.
- Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112, - отмечается в посте отряда в социальной сети.