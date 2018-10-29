Волонтеры ищут парня, пропавшего в Томском районе

29 Окт. 06:27 2018-10-29T06:29:39+03:00

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Добровольцы томского отряда "Лиза Алерт" разыскивают Сергея Нохрина. Житель села Петухово Томского района ушел из дома 21 октября в неизвестном направлении, и до сих пор о нем никаких вестей.

У Сергея есть особая примета - один глаз у него закрыт. Рост парня 160-165 сантиметров, глаза голубые, волосы темно-русые, бритый наголо.

Был одет в зеленую куртку-энцефалитку, синие спортивные штаны и темные кроссовки.

Для поисков Сергея нужны добровольцы.

- Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112, - отмечается в посте отряда в социальной сети.