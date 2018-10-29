2018-10-29T06:15:36+03:00
Происшествия

Мокрый снег и гололед ожидаются в понедельник в Томске

Наступило похолодание
Елена Чечнева
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29 октября днем в Томске вновь будет сильный ветер29 октября днем в Томске вновь будет сильный ветерФото: Михаил ФРОЛОВ
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По сообщению Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 октября днем в Томске вновь будет сильный ветер западного направления 9-14 м/с, местами его порывы достигнут 17-22 м/с. Температура в областном центре не поднимется выше +2 градусов.

- Ожидаются сильные дождь и мокрый снег, ночью гололедные явления, похолодание, - говорится в сообщении томского гидрометцентра.

По информации пресс-службы МЧС России по Томской области, всем службам жизнеобеспечения рекомендовано провести комплекс предупредительных мероприятий.

- Источником резкого роста пожаров при низких температурах наружного воздуха становятся печное отопление и электрооборудование. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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