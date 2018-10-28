Томичка взяла Гран-при на международном вокальном конкурсе

28 Окт. 11:17 2018-10-28T11:20:48+03:00

Ольга учит детей и взрослых петь в своей студии. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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Наша землячка, северчанка Ольга Чикало, вернулась из Молдовы в Томск с престижнейшей наградой.

Она заняла первое место в номинации «эстрадный вокал» и взяла Гран-при за «академический вокал» во II фестивале-конкурсе «Constelatia talentelor». Конкурс проходил в Кишеневе 19-22 октября и объединил более 600 человек из 18 стран.

Ольга исполнила арию Лауретты и эстрадную песню албанской певицы с «Евровидения», текст которой перевел на русский язык томский поэт Кирилл Хамов.

Направления фестиваля: вокал, танцы, моделинг, инструментальное искусство, художественное слово.

Оценивало конкурс интернациональное профессиональное жюри во главе с Бедросом Киркоровым (заслуженный артист РФ и Болгарии). Для всех участников Бедрос провел мастер-класс.

Атмосфера фестиваля на протяжении трех дней была праздничной, яркой от самого открытия фестиваля до его помпезного завершения фееричным гала-концертом.

Добавим, что фестиваль проводился под эгидой Единства народов мира, клуб Юнеско.