Томичка взяла Гран-при на международном вокальном конкурсе
Наша землячка, северчанка Ольга Чикало, вернулась из Молдовы в Томск с престижнейшей наградой.
Она заняла первое место в номинации «эстрадный вокал» и взяла Гран-при за «академический вокал» во II фестивале-конкурсе «Constelatia talentelor». Конкурс проходил в Кишеневе 19-22 октября и объединил более 600 человек из 18 стран.
Ольга исполнила арию Лауретты и эстрадную песню албанской певицы с «Евровидения», текст которой перевел на русский язык томский поэт Кирилл Хамов.
Направления фестиваля: вокал, танцы, моделинг, инструментальное искусство, художественное слово.
Оценивало конкурс интернациональное профессиональное жюри во главе с Бедросом Киркоровым (заслуженный артист РФ и Болгарии). Для всех участников Бедрос провел мастер-класс.
Атмосфера фестиваля на протяжении трех дней была праздничной, яркой от самого открытия фестиваля до его помпезного завершения фееричным гала-концертом.
Добавим, что фестиваль проводился под эгидой Единства народов мира, клуб Юнеско.