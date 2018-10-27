2018-10-27T16:14:45+03:00
Дом. Семья

Томичи смогут забрать бездомных животных на ярмарке-раздаче

А также сходить на мастер-классы и поучаствовать в благотворительной ярмарке
Елена Чечнева
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Более 40 кошек и восемь собак смогут обрести свой дом на ярмарке.Фото: пресс-служба ТПУБолее 40 кошек и восемь собак смогут обрести свой дом на ярмарке.Фото: пресс-служба ТПУФото: из открытых источников
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Волонтерская организация «Стиль Жизни» Томского политехнического университета совместно с пунктом передержки «Колыбель Дианы» проводит ярмарку-раздачу бездомных животных. Более 40 кошек и восемь собак смогут обрести свой дом на ярмарке.

Взять четвероного друга сможет любой желающий. Для этого необходимо принести с собой паспорт, так как кошки и собаки отдаются по договору. Кроме того, можно будет принести подарки для подопечных пункта передержки.

- Хочу подчеркнуть, что это мероприятие не только для тех, кто хочет взять домой кошку или собаку, но и для тех, кто просто хочет помочь. На ярмарку можно принести сухие и влажные корма, лакомства для животных, лежанки, одеяла, подушки, бытовую химию, лотки, миски и многое другое. Кроме того, можно будет просто пообщаться с животными. - говорит руководитель волонтерской организации «Стиль Жизни» Анастасия Подъячева.

Кроме того, на мероприятии пройдет благотворительная ярмарка различных товаров, не связанных с животными, и беспроигрышная лотерея. Все средства, вырученные с лотереи и ярмарки, пойдут на содержание бездомных животных пункта передержки «Колыбель Дианы». Ярмарка-раздача пройдет в воскресенье, 28 октября, в РК «Октябрь» (пр. Кирова, 15) с 12 до 18 часов. Вход свободный.

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