В Томской области задержали подозреваемого в краже кедровой шишки

27 Окт. 12:43 2018-10-27T12:55:48+03:00

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По сообщению пресс-службы МВД России по Томской области, парабельские полицейские установили подозреваемого в хищении кедровой шишки. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1997 года рождения. Сумма похищенного составляет более 4 000 рублей.

- По предварительным данным, молодой человек был осведомлен наличием большого количества мешков со свежим урожаем, хранящимся на приусадебном участке. В ночное время он незаконно проник на территорию частного домовладения и похитил 3 мешка кедровой шишки, - отмечают в пресс-службе МВД России по Томской области.

Подразделением дознания МО МВД России «Парабельское» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.