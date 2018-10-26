Юных томичей приглашают выиграть футбольную площадку во дворе

26 Окт. 14:53 2018-10-26T15:00:45+03:00

Соревнования пройдут в несколько этапов: муниципальный, региональный, межрегиональный и всероссийский. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Акция "Уличный красава" пройдет в регионе с конца октября по декабрь

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В Томской области с конца октября по декабрь пройдет всероссийская акция по игре в мини-футбол. В акции «Уличный красава» могут поучаствовать дворовые футбольные команды 14-15 и 16-17 лет. Подать заявку на участие нужно до 29 октября.

Соревнования пройдут в несколько этапов: муниципальный, региональный, межрегиональный и всероссийский.

- Финальные игры состоятся на одном из стадионов, принимавших чемпионат мира по футболу 2018 года. Главный приз - грант на постройку полностью оборудованной футбольной площадки во дворе команды-победителя, - отмечают в пресс-службе администрации Томской области.

В составе каждой команды должно быть пять основных игроков и два запасных, минимальное количество игроков на поле в начале матча — четыре и один вратарь. Команды имеют право зарегистрировать не более 11 человек в своем составе, в том числе 10 игроков и одного тренера или представителя команды.

К участию не допускаются команды из всевозможных футбольных секций.

Задать свои вопросы можно по номеру +7-913-117-1965 (Алексей Кривицкий, куратор акции в Томской области).