Жителя Барнаула заподозрили в убийстве мужчины в Томске
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области.
По предварительным данным, в ночь на 25 октября 2018 года в Ленинском районе Томска двое мужчин распивали спиртные напитки. Собутыльники поссорились, и один перешел от слов к делу. Он ударил потерпевшего ножом в сердце. От полученной травмы тот скончался на месте.
Злоумышленник, житель Барнаула, скрылся с места преступления. В течение суток подозреваемого задержали. Он дал признательские показания.
- В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе ведомства.