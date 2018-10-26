Жителя Барнаула заподозрили в убийстве мужчины в Томске

26 Окт. 13:48 2018-10-26T13:48:58+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области.

По предварительным данным, в ночь на 25 октября 2018 года в Ленинском районе Томска двое мужчин распивали спиртные напитки. Собутыльники поссорились, и один перешел от слов к делу. Он ударил потерпевшего ножом в сердце. От полученной травмы тот скончался на месте.

Злоумышленник, житель Барнаула, скрылся с места преступления. В течение суток подозреваемого задержали. Он дал признательские показания.

- В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе ведомства.