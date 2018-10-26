Пенсионерку сбили на улице Нахимова в Томске, женщина погибла

26 Окт. 13:33 2018-10-26T13:34:54+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло 26 октября около 14.15. Как сообщает пресс-служба МВД России по Томской области, автобус сбил пешехода на улице Нахимова. По предварительным данным, пенсионерка 78-ми лет переходила дорогу в неположенном месте. Женщина погибла на месте.

Добавим, что на днях двое женщин в Томске попали под машину прямо на светофоре.

ДТП произошло вечером 22 октября. Около 21.15 двое женщин переходили дорогу на пересечении улиц Красноармейской и Никитина. По предварительной информации, они шли на разрешающий сигнал светофора. В это время их сбила машина Skoda Rapid, которой управлял 34-летний водитель. На место происшествия службы ГИБДД и скорой помощи не вызывались. Водитель сам отвез 27-летнюю и 31-летнюю пострадавших в больницу. Световозвращающих приспособлений на верхней одежде пешеходов не было.