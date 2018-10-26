2018-10-26T12:58:13+03:00
Происшествия

Председатель ТСЖ в Томске оплатил штрафы деньгами товарищества

На него возбуждено 3 уголовных дела
Елена Чечнева
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На него возбуждено 3 уголовных делаНа него возбуждено 3 уголовных делаФото: Олег ЗОЛОТО
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Как сообщает пресс-служба МВД России по Томской области, сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали подозреваемого в хищении денежных средств, принадлежащих одному из томских ТСЖ.

По предварительным данным, мужчина 1975 года рождения, являясь председателем правления ТСЖ, потратил деньги товарищества на штрафы. Их подозреваемому выписали исполняющего обязанности главного государственного инспектора по пожарному надзору Советского района, а также мировой судья того же района за нарушения пожарной безопасности, а также за то, что препятствовал законной деятельности должностного лица.

На томича возбудили 3 уголовных дела по статье «Присвоение или растрата» по трем случаям таких оплат. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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