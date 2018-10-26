2018-10-26T11:32:34+03:00
Происшествия

В Томской области мужчина избил знакомую из-за неразделенной любви

У женщины диагностировали множественные переломы ребер и разрыв селезенки
Елена Чечнева
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У женщины диагностировали множественные переломы ребер и разрыв селезенкиУ женщины диагностировали множественные переломы ребер и разрыв селезенкиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Северский городской суд признал 46-летнего жителя закрытого города виновным по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего за собой потерю органа".

Как установило следствие, 10 июня этого года подсудимый пришел в квартиру своей знакомой пьяным, и высказал ей претензии - при его любви она не отвечает ему взаимностью. Женщина не захотела его слушать. Тогда подсудимый, оскорбившись на равнодушие избранницы, повалил ее на пол и стал бить ногами по голове и телу. В перерывах между ударами он таскал потерпевшую по полу за волосы. В результате женщина получила множественные переломы ребер, тупую травму живота и разрыв селезенки.

В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал частично.

Суд приговорил ранее судимого мужчину к 5 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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