2018-10-26T10:00:24+03:00
Здоровье

В Томске начали разработку робота-микрохирурга

Первые наработки покажут в следующем году
Елена Чечнева
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Первые наработки покажут в следующем годуПервые наработки покажут в следующем годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По информации пресс-службы городской администрации, Томский НИИ микрохирургии со немецкая компания WEIZ Industrietechni und Robototechnic GMBH приступили к созданию уникального робота.

- Когда во время операции предстоит шить сосуды диаметром меньше миллиметра, в 500 или 200 микрон, человеческий фактор оказывает ощутимое влияние - это и функциональный тремор рук хирурга и даже биение сердца, - говорит президент НИИ микрохирургии Владимир Байтингер.

Совместная разработка позволит выполнять тончайшие микрососудистые швы и сделает прорыв в микрохирургии.

Глава компании WEIZ Industrietechni und Robototechnic GMBH Вальдемар Вайц побывал на операции в НИИ микрохирургии, сделал замеры движения рук микрохирургов, параметры микроскопов и прочего медицинского оборудования. На основе этих данных начато проектирование уникального робота.

Первые наработки планируется показать в рамках 25-летия Института микрохирургии (29-30 октября 2019 года).

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