На улице Лермонтова и в Эуште в Томске построят защитные сооружения от паводка

26 Окт. 08:55 2018-10-26T08:59:48+03:00

Расходы на эти цели предусмотрены в проекте бюджета на следующий год Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Расходы на эти цели предусмотрены в проекте бюджета на следующий год

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- В рамках подпрограммы «Инженерная защита территорий» в проекте бюджета мы предусмотрели 37,7 миллионов рублей на строительство инженерных сооружений для защиты от паводка жителей домов по улице Лермонтова, расположенных вдоль реки Ушайка, и строительство ледозащитного сооружения в поселке Эушта, - сообщил на комитете городского хозяйства думы Томска заместитель мэра Владимир Брюханцев.

В рамках подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры» на 2019 год предусмотрено 43 миллиона рублей. Основную часть этих денег – 42,5 миллионов рублей -предлагается потратить на строительство коммунальных сетей. В том числе - 10,1 миллионов на строительство канализации на участке ул. Куйбышева, ул. Григорьева и ул. А.Невского.

Помимо этого 21,8 млн рублей предложено направить на централизованное водоснабжение жилых домов по ул. Мелиоративной в поселке Предтеченск.

На строительство ливневой канализации по ул. Сибирской до ул. Льва Толстого, включая систему поверхностного отведения от жилых домов 1а,1б,1в по ул.Некрасова и жилого дома №14 по ул. Степана Разина запланировано10,6 миллионов рублей.

В рамках софинансирования на разработку проектно-сметной документации для строительства сетей электроснабжения и водоснабжения в районе ИЖС на Кузовлевском тракте предусмотрено 294 тысяч рублей.

В целом в проекте городского бюджета на следующий год на программу «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» запланировано 231,7 миллионов рублей.