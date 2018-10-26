Пожарные вытащили мужчину с 3 этажа в Октябрьском районе Томска

26 Окт. 07:55 2018-10-26T08:33:38+03:00

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ЧП случилось 25 октября. Сообщение на пульт дежурного поступило в 14.03. Возгорание произошло в однокомнатной квартире 10-этажного панельного дома на улице Айвазовского.

На момент прибытия первого подразделения шел дым из окна квартиры на 3 этаже. Пожарные спасли хозяина однокомнатной квартиры по трехколенной лестнице. Потушить возгорание удалось в 14.25.

В жилье обгорели диван, обои на стене, вещи и закоптились стены. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. Его предварительной причиной специалисты называют неосторожность при курении.

В ликвидации были задействованы 11 человек и 4 единицы техники.

На днях пожар уничтожил усадьбу в 600 квадратных метров в Томском районе. В деревне Козюлино загорелся одноэтажный брусовой дом с мансардным дощатым этажом. К дому также был пристроен крытый металлом двор, а к нему, в свою очередь - гараж, где находились в момент пожара семь легковых автомобилей.