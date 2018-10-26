2018-10-26T11:17:24+03:00
Происшествия

На рабочего в Северске обрушилась бетонная конструкция

Мужчина погиб
Елена Чечнева
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Мужчина погибМужчина погибФото: СОЦСЕТИ
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Трагедия случилась 24 октября. Во время ремонтных работ у одного из северских магазинов, когда рабочие копали траншею, на одного из них обрушилась бетонная конструкция. Такая информация появилась в северских СМИ, а также в популярной городской группе ВКонтакте "Регион-70".

Мужчина погиб. В социальной сети разместили видео, как пятеро сотрудников МЧС откапывают его останки.

СК РФ по Томской области подтвердил эту информацию. Как сообщает пресс-служба ведомства, во время углубления строительного котлована на Коммунистическом проспекте в Северске осыпался грунт и разрушилась часть асфальто-бетонного покрытия. Рабочий, находившийся в это время в котловане, получил смертельные травмы.

- В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, установлены и опрошены лица, принимавшие участие в производстве работ, а также индивидуальный предприниматель - организатор производства работ и арендатор – заказчик производства работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщили нам в пресс-службе СК РФ по Томской области.

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