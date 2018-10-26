Больше всего вопросов у жителей Томской области вызвало льготное обеспечение лекарствами

26 Окт. 06:11 2018-10-26T06:11:54+03:00

На эту линию департамента здравоохранения звонили чаще всего Фото: Тимур ХАНОВ

На эту линию департамента здравоохранения звонили чаще всего

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Всего же жители региона в этом году обращались на горячие линии департамента здравоохранения 7 520 раз. Больше всего звонков было по вопросам льготного лекарственного обеспечения - 5 140. Однако по сравнению с прошлым годом их стало меньше на 4 146. На втором месте количество обращений на горячую линию по работе единой электронной регистратуры - 1314 раза.

Еще 605 обращений касались качества медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения. Количество звонков на эту горячую линию уменьшилось на 473 по сравнению с прошлым годом. Также операторы принимали обращения по вакцинации и профилактике гриппа, диспансеризации населения, клещевым инфекциям, оказанию анальгезирующей терапии пациентам с хроническим болевым синдромом.

Напоминаем, позвонить на горячие линии департамента здравоохранения можно круглосуточно по телефонам: (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50.