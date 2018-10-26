2018-10-26T06:11:54+03:00
Здоровье

Больше всего вопросов у жителей Томской области вызвало льготное обеспечение лекарствами

На эту линию департамента здравоохранения звонили чаще всего
Елена Чечнева
Поделиться:
На эту линию департамента здравоохранения звонили чаще всегоНа эту линию департамента здравоохранения звонили чаще всегоФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Всего же жители региона в этом году обращались на горячие линии департамента здравоохранения 7 520 раз. Больше всего звонков было по вопросам льготного лекарственного обеспечения - 5 140. Однако по сравнению с прошлым годом их стало меньше на 4 146. На втором месте количество обращений на горячую линию по работе единой электронной регистратуры - 1314 раза.

Еще 605 обращений касались качества медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения. Количество звонков на эту горячую линию уменьшилось на 473 по сравнению с прошлым годом. Также операторы принимали обращения по вакцинации и профилактике гриппа, диспансеризации населения, клещевым инфекциям, оказанию анальгезирующей терапии пациентам с хроническим болевым синдромом.

Напоминаем, позвонить на горячие линии департамента здравоохранения можно круглосуточно по телефонам: (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Томской области задержали с порохом на вокзале областного центра
Штормовое предупреждение объявили на 8 ноября в Томской области
На томских полигонах принимать снег будут круглосуточно
В одном из районов Томска 13 женщин задержали за занятие проституцией
Томское охранное агентство оштрафовали за дискриминацию соискателей при приеме на работу
Чиновники проверили очистку крыш на жилых домах в Томске
Томские приставы опечатали башенный кран с истекшим сроком службы
Иномарка сбила подростка в Томской области
В центре Томска перекроют автомобильное движение
Пять рейсов не могут вовремя вылететь из Томска из-за погодных условий
Бывшего доцента будут судить за взятки от студентов в Томске
Ребенку с инфекционной эпилепсией требуется помощь томичей
В Томске на выходных получили травмы около ста человек
В Томске установили знаки, запрещающие выход на лед