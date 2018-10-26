2018-10-26T06:01:10+03:00
Спорт

В Томск приедут баскетболист Иван Едешко и актер Кирилл Зайцев

Они станут почетными гостями кубка Сергея Белова по баскетболу
Елена Чечнева
Поделиться:
Иван ЕдешкоИван ЕдешкоФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Всероссийские соревнования «48-й Кубок Сергея Белова по баскетболу» пройдут с 29 октября по 3 ноября, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

- Почетными гостями турнира станут заслуженный мастер спорта СССР Иван Едешко, отдавший «золотой пас» за три секунды до окончания финального матча против сборной США на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, а также российский актер Кирилл Зайцев, сыгравший Сергея Белова в фильме «Движение вверх», и вдова легендарного спортсмена и тренера, олимпийская чемпионка Светлана Антипова, - говорится на официальном сайте администрации региона.

Официальное открытие турнира состоится в понедельник, 29 октября, в спортивном комплексе «Юпитер». Начало в в 17.30. Игры будут проходить с 29 октября по 3 ноября ежедневно с 9.00 до 20.00 в СДЮСШОР им. В. И. Расторгуева, спортивных комплексах «Юпитер» и «Кедр».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Томской области задержали с порохом на вокзале областного центра
Штормовое предупреждение объявили на 8 ноября в Томской области
На томских полигонах принимать снег будут круглосуточно
В одном из районов Томска 13 женщин задержали за занятие проституцией
Томское охранное агентство оштрафовали за дискриминацию соискателей при приеме на работу
Чиновники проверили очистку крыш на жилых домах в Томске
Томские приставы опечатали башенный кран с истекшим сроком службы
Иномарка сбила подростка в Томской области
В центре Томска перекроют автомобильное движение
Пять рейсов не могут вовремя вылететь из Томска из-за погодных условий
Бывшего доцента будут судить за взятки от студентов в Томске
Ребенку с инфекционной эпилепсией требуется помощь томичей
В Томске на выходных получили травмы около ста человек
В Томске установили знаки, запрещающие выход на лед