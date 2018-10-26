В Томск приедут баскетболист Иван Едешко и актер Кирилл Зайцев

26 Окт. 05:57 2018-10-26T06:01:10+03:00

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Всероссийские соревнования «48-й Кубок Сергея Белова по баскетболу» пройдут с 29 октября по 3 ноября, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

- Почетными гостями турнира станут заслуженный мастер спорта СССР Иван Едешко, отдавший «золотой пас» за три секунды до окончания финального матча против сборной США на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, а также российский актер Кирилл Зайцев, сыгравший Сергея Белова в фильме «Движение вверх», и вдова легендарного спортсмена и тренера, олимпийская чемпионка Светлана Антипова, - говорится на официальном сайте администрации региона.

Официальное открытие турнира состоится в понедельник, 29 октября, в спортивном комплексе «Юпитер». Начало в в 17.30. Игры будут проходить с 29 октября по 3 ноября ежедневно с 9.00 до 20.00 в СДЮСШОР им. В. И. Расторгуева, спортивных комплексах «Юпитер» и «Кедр».