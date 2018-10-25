2018-10-25T19:31:32+03:00
Общество

В Томске увеличат субсидии для НКО на 750 тысяч рублей

Поддержать планируют не менее 18-20 организаций
Елена Чечнева
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В проекте муниципального бюджета на 2019 год предложено увеличить субсидию для НКО на 750 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Дополнительные средства пойдут на финансирование социально-значимых мероприятий в городе, проводимых некоммерческими организациями.

Речь идет об организации и проведении мероприятий в сфере спорта, патриотического воспитания, развития национальной культуры, досуговых мероприятий для детей и молодежи, праздников для старшего поколения и иных мероприятий для томичей.

«В 2018 году администрация Томска субсидировала восемь некоммерческих организаций, в 2019 году с учетом увеличения финансирования мы планируем оказать поддержку не менее 18-20 НКО, - прокомментировал заместитель мэра Томска по управлению делами Константин Чубенко.

Всего в проекте бюджета на 2019 год на развитие городского общественного самоуправления предусмотрено финансирование в размере 4,9 млн. рублей.

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