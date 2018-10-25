2018-10-25T13:37:57+03:00
Происшествия

Томичей отправили в колонию за нападение на букмекерскую контору

Одному назначили 4 года лишения свободы, второму - 7
Елена Чечнева
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Отбывать наказание они будут в колонии общего режимаОтбывать наказание они будут в колонии общего режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Как установило следствие, что в марте этого года подсудимые ранним утром зашли в помещение одной из букмекерских организаций. В это время там находились охранник и администратор. Младший, 27-летний подельник ударил охранника по голове, а затем потребовал у администратора отдать ему деньги из кассы. В это время 34-летний подсудимый направил на охранника травматический пистолет и угрожал ему. Мужчины забрали 7 тысяч рублей из кассы и два сотовых телефона на общую сумму 19,2 тысяч рублей, и скрылись с места преступления.

В судебном заседании обвиняемые полностью признали свою вину.

Советский районный суд вынес им приговор по статье "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Младшего 27-летнего подсудимого приговорили к 4 годам лишения свободы, а старшего, 34-летнего - к 7. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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