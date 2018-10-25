2018-10-25T13:14:24+03:00
Общество

На исследовательском ядерном реакторе в Томске ликвидировали "аварию"

В ТПУ прошли учения по гражданской обороне
Елена Чечнева
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Учения по гражданской обороне состоялись в Томском политехническом университете 24 и 25 октября. Фото: пресс-служба ТПУУчения по гражданской обороне состоялись в Томском политехническом университете 24 и 25 октября. Фото: пресс-служба ТПУФото: из открытых источников
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Учения по гражданской обороне состоялись в Томском политехническом университете 24 и 25 октября, сообщает пресс-служба вуза.

По легенде, на объекте произошла техногенная авария — произошла разгерметизация трубопровода первого контура реактора. В первую очередь с реактора в безопасную зону были эвакуированы сотрудники — 80 человек. Затем спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования ТПУ, которые непосредственно работают на реакторе, провели радиационную и инженерную разведку, обозначили опасную зону, обеспечили постоянный радиационный контроль. Также они эвакуировали одного условно пострадавшего из опасной зоны и передали его медицинским работникам.

Во время учений сотрудники реактора отработали свои действия со специалистами аварийно-технического центра Минатома России, сотрудниками МЧС и мобильным отрядом экстренной медицинской помощи Северской больницы. Всего в событии было задействовано около 150 человек.

Отметим, подобные учения на реакторе проводятся ежегодно.

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