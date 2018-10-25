2018-10-25T12:36:15+03:00
Общество

Спасатели наградили девочку, закричавшую о пожаре на Вавилова в Томске

Руслану Палий поблагодарили за то, что не растерялась
Елена Чечнева
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Руслану Палий поблагодарили за то, что не растеряласьРуслану Палий поблагодарили за то, что не растеряласьФото: из открытых источников
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В среду, 24 октября сотрудники МЧС пришли в детский сад к шестилетней девочке, которая не растерялась при пожаре в жилом доме по ул. Вавилова и попросила о помощи прохожих. Руслане Палий вручили мягкую игрушку, сладкий подарок и благодарственное письмо

- Грамотные действия девочки помогли спасти ей жизнь. Увидев, что в квартире, где она находится, начинается пожар, Руслана не поддалась панике, не спряталась под кровать или в шкаф. Девочка залезла на подоконник и просила о помощи прохожих, - отметили в пресс-службе МЧС России по Томской области.

Руслану Палий спасатели поблагодарили за то, что не растерялась, а ее родителей – за то, что научили дочь как правильно действовать в экстремальной ситуации.

Ранее сообщалось, что дом на Вавилова в Томске восстановят после пожара к весне с применением негорючих материалов. Половину стоимости оплатит городской бюджет, половину — областной.

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