Двое водителей пострадали в серьезной аварии в Асиновском районе Томской области

25 Окт. 12:03 2018-10-25T12:03:21+03:00

Оба водителя доставлены в медицинское учреждение Фото: из открытых источников

Один из них выехал на встречную полосу

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Инцидент произошел около 8.40 25 октября. На автомобильной дороге с. Камаевка - г. Асино – с. Первомайское Асиновского района Томской области столкнулись 2 автомобиля. Как сообщали очевидцы в социальных сетях, была перекрыта вся трасса. Некоторые машины пытались объехать место ДТП по обочине.

По предварительной информации, 28-летний водитель Toyota при обгоне не убедился в безопасности и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

- Оба водителя доставлены в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в пресс-службе МВД России по Томской области.

Томская госавтоинспекция призывает водителей соблюдать осторожность, быть внимательными и выбирать безопасную манеру вождения, особенно - вблизи образовательных организаций, пешеходных переходов, а также остановочных комплексов.