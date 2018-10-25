2018-10-25T12:03:21+03:00
Происшествия

Двое водителей пострадали в серьезной аварии в Асиновском районе Томской области

Один из них выехал на встречную полосу
Елена Чечнева
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Оба водителя доставлены в медицинское учреждениеОба водителя доставлены в медицинское учреждениеФото: из открытых источников
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Инцидент произошел около 8.40 25 октября. На автомобильной дороге с. Камаевка - г. Асино – с. Первомайское Асиновского района Томской области столкнулись 2 автомобиля. Как сообщали очевидцы в социальных сетях, была перекрыта вся трасса. Некоторые машины пытались объехать место ДТП по обочине.

По предварительной информации, 28-летний водитель Toyota при обгоне не убедился в безопасности и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

- Оба водителя доставлены в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в пресс-службе МВД России по Томской области.

Томская госавтоинспекция призывает водителей соблюдать осторожность, быть внимательными и выбирать безопасную манеру вождения, особенно - вблизи образовательных организаций, пешеходных переходов, а также остановочных комплексов.

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