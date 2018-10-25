2018-10-25T11:48:42+03:00
Происшествия

В Томске пресекли незаконную перевозку детей

Спортсменов перевозили без разрешительных документов
Елена Чечнева
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Группа прибыла из соседнего региона в Томск.Группа прибыла из соседнего региона в Томск.Фото: Из открытых источников
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Экипаж ГИБДД проверил документы у водителя ПАЗа на улице Смирнова в Томске. Нужных бумаг у 49-летнего мужчины не оказалось, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.

Автоинспекторы выяснили, что группа прибыла из соседнего региона в Томск на соревнования по аэробике и в настоящий момент дети возвращаются обратно и опаздывают на поезд. Тогда они организовали безопасную доставку ребятишек до железнодорожного вокзала, где юные спортсмены вовремя сели в поезд.

А вот на водителя автобуса полицейские составили 4 административных протокола: по части 2 статьи 12. 3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим путевого листа); части 4 статьи 12. 23 КоАП РФ (организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами); статьи 11.14.2 КоАП РФ (перевозка пассажиров и багажа по заказу без заключения в письменной форме договора фрахтования транспортного средства); части 1 статьи 11. 23 КоАП РФ (управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки пассажиров без технического средства контроля).

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