В Томске пресекли незаконную перевозку детей

25 Окт. 11:48 2018-10-25T11:48:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Экипаж ГИБДД проверил документы у водителя ПАЗа на улице Смирнова в Томске. Нужных бумаг у 49-летнего мужчины не оказалось, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.

Автоинспекторы выяснили, что группа прибыла из соседнего региона в Томск на соревнования по аэробике и в настоящий момент дети возвращаются обратно и опаздывают на поезд. Тогда они организовали безопасную доставку ребятишек до железнодорожного вокзала, где юные спортсмены вовремя сели в поезд.

А вот на водителя автобуса полицейские составили 4 административных протокола: по части 2 статьи 12. 3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим путевого листа); части 4 статьи 12. 23 КоАП РФ (организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами); статьи 11.14.2 КоАП РФ (перевозка пассажиров и багажа по заказу без заключения в письменной форме договора фрахтования транспортного средства); части 1 статьи 11. 23 КоАП РФ (управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки пассажиров без технического средства контроля).