2018-10-25T11:32:08+03:00
Общество

Строители и проектировщики обсудили реновацию депрессивных районов в Томске

Они предложили 2 пути решения проблемы
Елена Чечнева
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Градостроители пытаются решить эту проблему через проекты развития застроенных территорий (РЗТ) и комплексное развитие территорий. Фото: пресс-служба ТГАСУГрадостроители пытаются решить эту проблему через проекты развития застроенных территорий (РЗТ) и комплексное развитие территорий. Фото: пресс-служба ТГАСУФото: из открытых источников
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В рамках II съезда строителей и проектировщиков Томской области в Томском государственном архитектурно-строительном университете состоялся круглый стол «Земельные ресурсы и инфраструктура». Одной из тем обсуждения на нем стала реновация депрессивных районов.

Градостроители пытаются решить эту проблему через проекты развития застроенных территорий (РЗТ) и комплексное развитие территорий.

- Эффективную реализацию РЗТ тормозят ограничения по включению в территорию объектов капстроительства, что, по сути, превращает РЗТ в точечную застройку, — считает председатель комитета градостроительства администрации Томска Анастасия Караваева. — Поэтому наиболее перспективным являются все-таки проекты комплексного развития. В Томске принята территориальная зона Ж-5, где установлен широкий спектр видов разрешенного использования, чтобы инвестор мог выбрать оптимальный вид для инвестирования.

Но даже самые перспективные градостроительные проекты очень сложно реализовать, не имея базы точных и взаимосвязанных картографических данных. Одним из пунктов резолюции круглого стола была необходимость в финансировании комплексных кадастровых работ и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

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