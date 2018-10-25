В Томске на благоустройство дворов выделят дополнительные 8 миллионов

25 Окт. 10:54 2018-10-25T10:54:59+03:00

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В следующем году финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды» планируется увеличить на 8,2 миллиона рублей. Во время представления бюджета на 2019 год об этом сообщила начальник департамента финансов Томска Ирина Ярцева.

В частности, больше средств пойдет на подпрограмму «Благоустройство территорий». Ее финансирование идет на дворовые территории и общественные пространства районного значения. За этот год в Томске благоустроили 63 двора.

Средства на вторую подпрограмму, «Озеленение территорий», пока заложены в том же объеме, что и в этом году. Напомним, на посадки выделено 114,9 миллиона рублей.

- В этом году на улицах, во дворах и общественных пространствах Томска высадили более 24 тысяч саженцев деревьев и кустарников. В 2019 году я ставлю задачу не снижать набранных темпов. И надеюсь, что к нам подключатся коллективы предприятий, организаций, вузов, общественники и молодежь Томска.», - подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.

Всего на муниципальную программу «Формирование современной городской среды» без учета безвозмездных поступлений запланировано 219,3 миллионов рублей.