Один из районов Томской области стал победителем всероссийского конкурса Минсельхоза

25 Окт. 09:20 2018-10-25T09:28:09+03:00

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Администрация Молчановского района получила бронзовую медаль всероссийского конкурса Министерства сельского хозяйства РФ «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий». Такие данные разместила пресс-служба администрации Томской области.

Эффективность работы оценивалась по итогам реализации программы по устойчивому развитию сельских территорий. По одному из основных ее направлений — на улучшение жилищных условий молодых семей и специалистов — в Молчановском районе в этом году направили более 2,6 миллионов рублей, из них 699,8 тысяч составили средства федерального бюджета, около 1,5 миллионов — областного, 484,8 тысяч — муниципального.

Кроме того, в районе реализуются два гранта — создание музея «История села Нарга» и парка отдыха на территории села Суйга. На реализацию проектов выделено более 1,1 миллиона рублей.