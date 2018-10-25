2018-10-25T08:43:56+03:00
Происшествия

Предпринимателя Томского района обвиняют в даче взятки мастеру лесхоза

Правоохранители завершили расследование уголовного дела
Елена Чечнева
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Правоохранители завершили расследование уголовного делаПравоохранители завершили расследование уголовного делаФото: Олег ЗОЛОТО
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По версии следствия, предприниматель из Томского района с января по март прошлого года дал взятку 2 миллиона 500 тысяч рублей мастеру леса Тимирязевского лесхоза. За эту сумму мастер обещал отвести лесосеки для заготовки древесины на территории Тимирязевского лесничества, помочь подписать акт сдачи-приемки объемов выполненных работ по отводу лесосек, заключить договор купли-продажи древесины и договор на выполнение работ по рубке леса, а также мужчина обещал не применять к предпринимателю мер, если последний нарушит закон при заготовке древесины.

Обвиняемый полностью признал себя виновным. Он находится под подпиской о невыезде. На его имущество обвиняемого наложен арест на более 14 миллионов рублей.

СК РФ по Томской области на данный момент завершило расследование уголовного дела по статье "дача взятки должностному лицу лично, совершенная в особо крупном размере". Материалы дела направлены в Томский районный суд для рассмотрения по существу.

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