2018-10-25T08:02:56+03:00
Общество

В ближайшие дни фонд Алёны Петровой проводит сбор для детского онкогематологического отделения в Томске

Он пройдет 26 и 27 октября в магазинах Томска и Северска
Елена Чечнева
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Он пройдет 26 и 27 октября в магазинах Томска и СеверскаОн пройдет 26 и 27 октября в магазинах Томска и СеверскаФото: "КП" Архив
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Благотворительный фонд приглашает томичей и северчан поучаствовать в традиционной благотворительной акции «Купил – подарил». В пятницу, 26 октября, она состоится с 16:00 до 20:00, в субботу - с 12:00 до 18:00.

- В магазинах Вас будут ждать волонтеры нашего Фонда, которые расскажут о том, как принять участие в акции. Для этого достаточно лишь купить и передать волонтерам необходимые детям в больнице вещи: влажные салфетки, одноразовые пелёнки 60*90, бумажные полотенца, жидкое мыло, доместос, гели для стирки детского белья, средства для мытья посуды, небольшие игрушки для коробки храбрости, - говорится в сообщении фонда.

Все собранные товары и средства передадут в детское онкогематологическое отделение ТОКБ в помощь детям с окнкозаболеваниями.

В Томске сбор пройдет по следующим адресам: Красноармейская, 101б, Иркутский тракт, 59, стр.2, Иркутский тракт 61 стр. 2, Комсомольский, 68, пр. Мира 48/3, пр. Ленина, 217. В Северске волонтеры фонда ждут жителей по адресу Солнечная 2/5.

- Не оставайтесь в стороне, только вместе мы можем улучшить жизнь детей в больнице! - призывают в официальной группе фонда в социальной сети.

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