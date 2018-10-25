2018-10-25T07:25:29+03:00
Общество

Более 200 коммунальных раскопок в Томске сделаны с нарушением правил благоустройства

За лето на должностных лиц составили за это 12 административных протоколов
Елена Чечнева
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За лето на должностных лиц составили за это 12 административных протоколовЗа лето на должностных лиц составили за это 12 административных протоколовФото: Мария ЛЕНЦ
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Всего же за 9 месяцев этого года МКУ "Санитарная милиция" сделала более 9 тысяч актов осмотра, вынесла 7068 предписаний и составила 1654 административных протокола на нарушителей правил благоустройства, сообщает пресс-служба администрации Томска.

-Мы ведем постоянный контроль за своевременным восстановлением нарушенного благоустройства после проведения земляных работ, -прокомментировал директор МКУ Игорь Кашеваров. – В настоящее время на контроле остаются 237 коммунальных раскопок. По правилам благоустройства, раскопка считается восстановленной только после полного восстановления асфальта, тротуаров, бордюров и газонов.

Напомним, согласно ч. 2 ст. 8.10 КоАП Томской области, нарушение правил благоустройства территорий влечет за собой штраф от 1 до 5 тысяч рублей - для физических лиц; от 30 до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей - для юридических лиц.

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