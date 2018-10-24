2018-10-24T18:16:19+03:00
Здоровье

В Томскую область поступила детская вакцина от гриппа

Поставить ребенку прививку можно с полугода
Елена Чечнева
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Поставить ребенку прививку можно с полугодаПоставить ребенку прививку можно с полугодаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Томскую область поступили еще 71 422 дозы противогриппозной вакцины для детей, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Заключительная в этом году партия вакцины (для взрослых) придет в регион в начале ноября.

- Детей начинают вакцинировать с шестимесячного возраста, — отметила главный педиатр Томской области Светлана Рубейкина. — Современные вакцины надежно защищают организм от гриппа. Высокая изменчивость вируса вызывает необходимость ежегодного обновления состава вакцин, обычно они содержат три (реже четыре) штамма вируса, что повышает уровень защиты. Лучше всего делать прививку от гриппа в период с сентября по ноябрь. Перед этим ребенка должен осмотреть врач-педиатр.

Напомним, работает круглосуточная горячая линия по вопросам вакцинации и профилактики гриппа, организованная департаментом здравоохранения Томской области: (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 (звонок бесплатный).

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