2018-10-24T16:48:06+03:00
Общество

Томские повара проведут мастер-классы для всех желающих на "Золотой осени"

Поучиться готовить изысканные блюда смогут и дети, и взрослые
Елена Чечнева
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Поучиться готовить изысканные блюда смогут и дети, и взрослыеПоучиться готовить изысканные блюда смогут и дети, и взрослыеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Повара ресторанов и кафе Томска покажут, как готовить самые разнообразные блюда для пришедших на межрегиональной выставки-ярмарки «Золотая осень-2018».

25 октября в 16 часов и 26 октября в 14 часов начнутся мастер-классы для самых маленьких посетителей от Томского облпотребсоюза. Юных гостей выставки научат готовить мини-пиццы-оладушки, а также профитроли с кремом и конфеты ручной работы.

26 октября в 12 часов шеф-повар Денис Марачковский научит гостей мероприятия готовить авторские блюда здорового питания, а в 13 часов кондитер Томского облпотребсоюза Вера Пушкарева поделится технологией лепки фигур из соленого теста и украшений из мастики.

27 октября в 12 часов начнется мастер-класс по приготовлению авторских блюд с тыквой от шеф-повара Шаха Ибодова. Он расскажет и покажет, как готовить гаспаччо из тыквы с курочкой и осенний салат с маринованной тыквой.

В этот же день в 13 часов шеф-повар Максим Муслимов, призер первого гастрономического турнира «На Топорах», проведет мастер-класс по приготовлению сезонных блюд правильного питания — нежного салата из свежих овощей с подкопченной семгой и травяным соусом, а также телятины decrease с йогуртовом соусом с добавлением сибирских ягод и осенним гарниром. Завершится серия мастер-классов 27 октября в 14 часов: блюда мексиканской кухни с сибирским акцентом будет готовить повар Роман Резапов.

Скачать подробную программу мастер-классов.

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