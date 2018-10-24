2018-10-24T16:22:23+03:00
Происшествия

Северчанина осудили за поджог автомобиля из ревности

Его отправят в колонию-поселение на год
Елена Чечнева
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Как установили правоохранители, в ночь с 7 на 8 июня этого года, подсудимый оказался у дома бывшей девушки. Там он увидел автомобиль такси, на котором работал ее новый сожитель. Из ревности мужчина нашел в мусорном баке во дворе мелкие доски, сложил их под правое заднее колесо автомобиля и поджег. Машина сгорела. Ущерб от этого поступка составил более полумиллиона рублей.

В судебном заседании 29-летний подсудимый свою вину признал лишь частично.

Северский городской суд Томской области признал его виновным по статье "умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба".

Мужчину приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

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