2018-10-24T13:57:43+03:00
Происшествия

В Томске осудили двух мужчин, ограбивших пьяного прохожего

Одного из них - условно
Елена Чечнева
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В судебном заседании старший из подсудимых вину в совершении инкриминируемого деяния не признал, пояснив, что не находился на месте совершения преступления и не знал о произошедшем.В судебном заседании старший из подсудимых вину в совершении инкриминируемого деяния не признал, пояснив, что не находился на месте совершения преступления и не знал о произошедшем.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Ленинский районный суд признал двух томичей виновными по статье "грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья".

Как установило следствие, в феврале 2016 года подсудимые ночью ездили на машине по улицам областного центра. Увидев пьяного мужчину,они решили воспользоваться ситуацией. Младший, 27-летний обвиняемый, подошел и брызнул ему в лицо из газового баллончика и толкнул, от чего мужчина упал на снег. Тогда 30-летний подсудимый похитил принадлежащий пострадавшему сотовый телефон, а также сорвал с его шеи фрагмент золотой цепи, после чего скрылся на автомобиле совместно с подельником. На следующий день мужчины совместно реализовали похищенное. Общая сумма причиненного потерпевшему ущерба превысила 20 тыс. рублей.

В судебном заседании старший из подсудимых вину в совершении инкриминируемого деяния не признал, пояснив, что не находился на месте совершения преступления и не знал о произошедшем. Его соучастник вину признал частично, заявив о причастности лишь к краже сотового телефона потерпевшего, который последний выронил на снег.

Суд приговорил 27-летнего подсудимого к 3 годам 1 месяцу колонии общего режима, а его старшего подельника - к 2 годам 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

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