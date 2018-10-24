Чтобы выехать за границу, житель Томской области заплатил 250 000 алиментов

24 Окт. 12:41 2018-10-24T12:41:18+03:00

Мужчина заранее купил путевки и собирался поехать со своей новой семьей отдыхать на море. Фото: из открытых источников

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Как рассказали нам в пресс-службе УФССП по Томской области, житель Каргаска задолжал на содержание детей сумму 250 тысяч рублей. Пристав обратил взыскание на зарплату должника, собирался арестовать и отправить на реализацию его имущество. Однако делать этого не пришлось.

Мужчина заранее купил путевки и собирался поехать со своей новой семьей отдыхать на море. Как только приставы уведомили его о запрете выезда за границу, должник перевел на депозитный счет отдела судебных приставов по Каргасокскому району всю сумму долга.

УФССП России по Томской области напоминает: узнать о задолженности и погасить ее можно с помощью интернет-сайта Управления (сервис «Узнай о своих долгах») www.r70.fssprus.ru. Для удобства граждан создано приложение и для мобильных устройств.После его установки помимо получения доступа к информации граждане смогут увидеть еще смс-уведомления о появлении новой задолженности или об увеличении (снижении) суммы долга.