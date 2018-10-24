Чтобы выехать за границу, житель Томской области заплатил 250 000 алиментов
Как рассказали нам в пресс-службе УФССП по Томской области, житель Каргаска задолжал на содержание детей сумму 250 тысяч рублей. Пристав обратил взыскание на зарплату должника, собирался арестовать и отправить на реализацию его имущество. Однако делать этого не пришлось.
Мужчина заранее купил путевки и собирался поехать со своей новой семьей отдыхать на море. Как только приставы уведомили его о запрете выезда за границу, должник перевел на депозитный счет отдела судебных приставов по Каргасокскому району всю сумму долга.
УФССП России по Томской области напоминает: узнать о задолженности и погасить ее можно с помощью интернет-сайта Управления (сервис «Узнай о своих долгах») www.r70.fssprus.ru. Для удобства граждан создано приложение и для мобильных устройств.После его установки помимо получения доступа к информации граждане смогут увидеть еще смс-уведомления о появлении новой задолженности или об увеличении (снижении) суммы долга.