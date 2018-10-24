Энергетики Томской области потратят около 2 миллиардов рублей на ремонты
О своей готовности к осенне-зимнему сезону на заседании рабочей группы в администрации
Томской области отчитались представители энергетических предприятий, Ростехнадзора и администраций Томска и Северска.
Все областные субъекты энергетики провели ремонт к зиме, не отклоняясь от утвержденных планов.
Усилен контроль работы технологического оборудования, а также охрана энергообъектов.
- Для безопасной эксплуатации во всех энергетических компаниях сформированы аварийные бригады назначены ответственные дежурные из числа руководящего состава. Запасы угля и мазута на объектах генерации соответствуют нормативам. Паспорта готовности все энергокомпании получат в срок - до 15 ноября, - отмечают в пресс-службе администрации Томской области.
В этом году финансирование ремонтных работ составит около 2 миллиардов рублей. Эта цифра существенно не отличается от аналогичных затрат прошлого года.