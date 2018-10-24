Энергетики Томской области потратят около 2 миллиардов рублей на ремонты

24 Окт. 12:22 2018-10-24T12:30:50+03:00

О своей готовности к осенне-зимнему сезону на заседании рабочей группы в администрации Томской области отчитались представители энергетических предприятий, Ростехнадзора и администраций Томска и Северска. Фото: из открытых источников

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О своей готовности к осенне-зимнему сезону на заседании рабочей группы в администрации

Томской области отчитались представители энергетических предприятий, Ростехнадзора и администраций Томска и Северска.

Все областные субъекты энергетики провели ремонт к зиме, не отклоняясь от утвержденных планов.

Усилен контроль работы технологического оборудования, а также охрана энергообъектов.

- Для безопасной эксплуатации во всех энергетических компаниях сформированы аварийные бригады назначены ответственные дежурные из числа руководящего состава. Запасы угля и мазута на объектах генерации соответствуют нормативам. Паспорта готовности все энергокомпании получат в срок - до 15 ноября, - отмечают в пресс-службе администрации Томской области.

В этом году финансирование ремонтных работ составит около 2 миллиардов рублей. Эта цифра существенно не отличается от аналогичных затрат прошлого года.