2018-10-24T12:43:37+03:00
Происшествия

В Томске в аварии пострадала шестилетняя девочка

Ребенка перевозили в детском автокресле
Елена Чечнева
Поделиться:
Ребенок находился в автомобиле в детском автокресле. Фото: МВД России по Томской областиРебенок находился в автомобиле в детском автокресле. Фото: МВД России по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

ДТП произошло в Томске на улице Высоцкого, 1. Около 20 часов здесь столкнулись Lifan X 70 и ВАЗ-21704. По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель, управляя иномаркой, не убедилась в безопасности, перестраиваясь в другой ряд. В итоге 6-летняя девочка-пассажир Lifan X 70 получила травмы. Ребенок находился в детском автокресле, уточняют в пресс-службе МВД России по Томской области.

В среду, 24 октября, в регионе пройдет профилактическое мероприятие «Детское кресло». Его цель, по словам полицейских, - привлечь внимание взрослых участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

Ранее сообщалось о другой аварии в Томске - маршрутка тогда столкнулась с иномаркой. Водитель ПАЗа, по предварительной информации, не справился с управлением. 51-летний водитель врезался в стоящий автомобиль Nissan Note. С травмами 45-летний мужчина-водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Томской области задержали с порохом на вокзале областного центра
Штормовое предупреждение объявили на 8 ноября в Томской области
На томских полигонах принимать снег будут круглосуточно
В одном из районов Томска 13 женщин задержали за занятие проституцией
Томское охранное агентство оштрафовали за дискриминацию соискателей при приеме на работу
Чиновники проверили очистку крыш на жилых домах в Томске
Томские приставы опечатали башенный кран с истекшим сроком службы
Иномарка сбила подростка в Томской области
В центре Томска перекроют автомобильное движение
Пять рейсов не могут вовремя вылететь из Томска из-за погодных условий
Бывшего доцента будут судить за взятки от студентов в Томске
Ребенку с инфекционной эпилепсией требуется помощь томичей
В Томске на выходных получили травмы около ста человек
В Томске установили знаки, запрещающие выход на лед