В Томске в аварии пострадала шестилетняя девочка
ДТП произошло в Томске на улице Высоцкого, 1. Около 20 часов здесь столкнулись Lifan X 70 и ВАЗ-21704. По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель, управляя иномаркой, не убедилась в безопасности, перестраиваясь в другой ряд. В итоге 6-летняя девочка-пассажир Lifan X 70 получила травмы. Ребенок находился в детском автокресле, уточняют в пресс-службе МВД России по Томской области.
В среду, 24 октября, в регионе пройдет профилактическое мероприятие «Детское кресло». Его цель, по словам полицейских, - привлечь внимание взрослых участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.
Ранее сообщалось о другой аварии в Томске - маршрутка тогда столкнулась с иномаркой. Водитель ПАЗа, по предварительной информации, не справился с управлением. 51-летний водитель врезался в стоящий автомобиль Nissan Note. С травмами 45-летний мужчина-водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение.