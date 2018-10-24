В Томске в аварии пострадала шестилетняя девочка

24 Окт. 11:28 2018-10-24T12:43:37+03:00

Ребенок находился в автомобиле в детском автокресле. Фото: МВД России по Томской области Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло в Томске на улице Высоцкого, 1. Около 20 часов здесь столкнулись Lifan X 70 и ВАЗ-21704. По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель, управляя иномаркой, не убедилась в безопасности, перестраиваясь в другой ряд. В итоге 6-летняя девочка-пассажир Lifan X 70 получила травмы. Ребенок находился в детском автокресле, уточняют в пресс-службе МВД России по Томской области.

В среду, 24 октября, в регионе пройдет профилактическое мероприятие «Детское кресло». Его цель, по словам полицейских, - привлечь внимание взрослых участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

Ранее сообщалось о другой аварии в Томске - маршрутка тогда столкнулась с иномаркой. Водитель ПАЗа, по предварительной информации, не справился с управлением. 51-летний водитель врезался в стоящий автомобиль Nissan Note. С травмами 45-летний мужчина-водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение.