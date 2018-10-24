Бензовоз съехал в реку в Томской области
Происшествие произошло на реке Кеть вблизи села Тогур Колпашевского района Томской области утром 23 октября. Как сообщает телевидение Колпашева, паром должен был доставить топливо в Копыловку, чтобы обеспечить топливом сельскую дизельную станцию. На нем должны были переправиться КАМАЗ и большегруз.
Сотрудники Томского линейного отдела (ЛО) МВД России установили, что, когда на баржу заехал груженый бензовоз, из-за перегруза она накренилась, и бензовоз съехал в воду.
- В результате происшествия граждане не пострадали, отмечают в пресс-службе МВД России по Томской области.
Правоохранители собирают материал для привлечения капитана катера к уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ - производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Разлива топлива не произошло.