2018-10-24T09:34:00+03:00
Общество

Борис Мальцев ушел с поста президента союза строителей Томской области

Теперь союз возглавит Сергей Звонарев
Елена Чечнева
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Сергей Звонарев - заслуженный строитель России, депутат Законодательной думы Томской области. Фото: Законодательная дума Томской области.Сергей Звонарев - заслуженный строитель России, депутат Законодательной думы Томской области. Фото: Законодательная дума Томской области.Фото: из открытых источников
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Сергей Звонарев - заслуженный строитель России, депутат Законодательной думы Томской области. Он сменил Бориса Мальцева, возглавлявшего Союз на протяжении семи лет, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

- В Союзе я вместе с вами отработал семь лет. Недавно мне исполнилось 80 лет, и я считаю, что для руководителя важно уйти вовремя, уступив место молодым и сильным профессионалам. Готов оказывать помощь в любом качестве, - прокомментировал свое решение Борис Мальцев.

При этом Борис Мальцев останется действительным членом ученого совета Томского архитектурно-строительного университета и профессора кафедры технологии строительного производства данного вуза.

Напомним, Союз строителей Томской области действует с 2002 года. В настоящее время он объединяет около 60 компаний разного профиля, так или иначе связанных со строительством.

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