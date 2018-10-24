Борис Мальцев ушел с поста президента союза строителей Томской области

24 Окт. 07:25 2018-10-24T09:34:00+03:00

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Сергей Звонарев - заслуженный строитель России, депутат Законодательной думы Томской области. Он сменил Бориса Мальцева, возглавлявшего Союз на протяжении семи лет, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

- В Союзе я вместе с вами отработал семь лет. Недавно мне исполнилось 80 лет, и я считаю, что для руководителя важно уйти вовремя, уступив место молодым и сильным профессионалам. Готов оказывать помощь в любом качестве, - прокомментировал свое решение Борис Мальцев.

При этом Борис Мальцев останется действительным членом ученого совета Томского архитектурно-строительного университета и профессора кафедры технологии строительного производства данного вуза.

Напомним, Союз строителей Томской области действует с 2002 года. В настоящее время он объединяет около 60 компаний разного профиля, так или иначе связанных со строительством.