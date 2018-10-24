"Томь" сыграет с ярославским "Шинником" на домашнем поле

24 Окт. 06:56 2018-10-24T07:10:47+03:00

Игра начнется в 18.30 на стадионе "Труд" Фото: из открытых источников

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В рамках 18 тура ОЛИМП-ФНЛ в среду, 24 октября, состоится игра томского футбольного клуба и ярославской команды "Шинник".

Напомним, "Томь" по-прежнему занимает вторую строчку вторую строчку турнирной таблицы, имея в активе 35 очков. «Шинник» находится при этом на восьмом месте рейтинга. В активе этой команды 24 очка.

Игра начнется в 18.30 на стадионе "Труд".

- Нужна победа, - коротко прокомментировал один из пользователей сообщение о матче в официальной группе "Томи" в социальной сети ВКонтакте.

Как стать такой же признанной командой, знают в центре подготовки футболистов ФК "Томь".

- Детско-юношеская «Томь», в отличие от большинства других футбольных школ, занимается подготовкой профессиональных спортсменов, - говорит генеральный директор ФК «Томь» Татьяна Смирнова. – Все выпускники получают паспорт футболиста, где прописана вся профессиональная история спортсмена, а все тренеры ЦПФ имеют лицензии. Мы, как профессиональный футбольный клуб, подходим к воспитанию молодых футболистов не просто как к организации их здорового отдыха и досуга: за последние годы Центр выпустил десятки настоящих профессионалов, которые сегодня выступают за разные профессиональные клубы.